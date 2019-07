Mit Zuversicht in die Wahlen

Der SPD-Ortsverein Ditterswind hatte zur Jahresversammlung in die "Alte Schule" eingeladen.

Der Maroldsweisacher Bürgermeister Wolfram Thein referierte zum Thema "Aktuelles aus dem Gemeindebereich" und ging auch auf Ditterswinder Belange ein. Das Großprojekt Tankstelle und Einkaufsmarkt in "Maro" setzte der Bürgermeister an den Anfang seiner Ausführungen. Zudem ging der Redner auf den Dorferneuerungsplan, die örtliche Friedhofsumgestaltung und die gelungene Nachnutzung von Schloss Ditterswind ein.

Thein informierte über den Brennpunkt öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), bei dem unbestritten Handlungsbedarf bestehe, aber brauchbare Lösungen seien noch nicht in Sicht. Der SPD-Politiker sieht in Bezug auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr gute Aussichten, besonders dann, wenn es der SPD gelinge, ihre Erfolge herauszustellen. Thein tritt als Bürgermeisterkandidat im Jahr 2020 wieder an.

Elisabeth Endreß stellte den Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung, denn zum einen könne der bisherige Schriftführer Ludwig Gagel aus gesundheitlichen Gründen dieses Amt nicht weiter ausführen, zum anderen wünschte sie sich die Bestellung eines Jugendbeauftragten. So kam es. Bastian Tuch wurde als Schriftführer gewählt, André Schübel übernimmt das Amt des Jugendbeauftragten. jf