Lediglich ein Radler habe er getrunken, beteuerte ein Mann, den die Polizei in der Nacht auf Donnerstag gegen 3 Uhr in der Bismarckstraße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhielt. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,66 Promille - zu viel, um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. pol