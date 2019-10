Mit zu viel Alkohol unterwegs

Freitagnachmittag hielten Beamte der Polizeiinspektion Ebermannstadt in einem Ortsteil einen 72-jährigen Kleinkraftradfahrer an und stellten bei der Kontrolle Alkoholgeruch fest. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Am Samstagabend kontrollierten die Beamten im Galgenberg mehrere Jugendliche, die sich neben einem laufenden Fahrzeug auf einem Wiesengrundstück aufhielten. Beim 23-jährigen Fahrzeughalter wurde vorsorglich die Weiterfahrt unterbunden, da auch er merklich unter Alkoholeinfluss stand. pol