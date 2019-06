Mit Wucht aufgefahren

Am Ende eines Staus, der sich wegen eines vorangegangen Verkehrsunfalls gebildet hatte, bremste der 41-jährige Fahrer eines Audi sein Fahrzeug am Donnerstag gegen 10 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Bamberg-Ost verkehrsbedingt ab. Dies erkannte die 25-jährige Fahrerin eines Citroen nicht und fuhr ungebremst und mit voller Wucht in das Heck des Audi. Sie musste schwer verletzt ins Klinikum gebracht werden. Ihr Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Der leicht verletzte Audi-Fahrer konnte selbst weiterfahren. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 15 000 Euro geschätzt. pol