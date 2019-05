"Mit weniger mehr sehen" lautet der Titel der Ausstellung von Tatjana Schmidt, die ab Freitag, 3. Mai, im Winzerkeller zu sehen ist. Die Vernissage beginnt um 20 Uhr. Bis 31. Juli sind die Bilder zu den Öffnungszeiten des Winzerkellers jeden Freitag ab 20 Uhr zu sehen.

Die Werke der Künstlerin aus Bad Kissingen faszinieren durch ihre zarte Schlichtheit, mit der sie die Landschaften in der Aquarelltechnik Nass-in-Nass einfängt. Sie sieht ihre Bilder als Experiment, die Richtung des Minimalismus anhand der Aquarellmalerei auszuprobieren. Die Mediengestalterin, die aus Russland stammt und lange in München gelebt hat, hat schon immer gern gemalt und konnte sich jetzt beruflich mehr Freiräume schaffen. Sie bildet sich in Online-Kursen, aber auch in Malschulen und VHS-Kursen weiter und nimmt regelmäßig an den Workshops des Ehepaars Kuhfuss teil. red