Mit Vollgas gegen die Wand der Sparkasse

Am Dienstagabend hat ein junger Autofahrer auf dem Parkplatz der Sparkasse in Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) das Gaspedal statt das Bremspedal erwischt. Als Resultat krachte der Wagen gegen die Hauswand der Sparkassenfiliale. Der Fahrer und seine Beifahrerin mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 9000 Euro. Da Zeugen beobachtet hatten, dass der 20-jährige Fahrer nach dem Unfall eine Stützschiene vom Fuß abnahm, wird von einer körperlichen Beeinträchtigung beim Führen des Autos ausgegangen. Die Staatsanwaltschaft muss nun über eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entscheiden. An der Wand entstand leichter Schaden. Die Front des Autos wurde stark beschädigt.