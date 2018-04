Mit Vollgas davongefahren

Auf der Strecke von Unteroberndorf in Richtung Breitengüßbach kam einem Twingo-Fahrer am Mittwochabend gegen 23.50 Uhr zur Hälfte auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 29-jährige Twingo-Fahrer nach rechts aus und touchierte die Leitplanke. Der Fahrer des Pkw, vermutlich ein Audi Q7, hielt zwar kurz an, fuhr anschließend aber mit Vollgas davon. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.