Mit vier Klarinetten rund um die Welt

Die Musiker des Quartetts Scorzonera (im Bild Wolfgang Dietz, Simon Hahn, Manfred Krebelder und Martin Holzapfel) nehmen am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr in der Kulturtankstelle Burghaslach das Publikum mit auf eine musikalische Reise rund um die Welt. Das neue Programm startet mit heimatverbindenden Klängen, dann geht es über verschiedene europäische Länder mit Abstechern nach Asien und Afrika, weiter nach Nord-, Mittel- und Südamerika und sogar bis nach Australien. Die Musiker versprechen Lieder und Melodien mit einem hohen Wiedererkennungswert, aber auch Überraschungen, denn die große Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten der Klarinette wird von Scorzonera in vollem Maße ausgeschöpft. Karten gibt es im Vorverkauf in Burghaslach beim Wachenröther Bäck im Rewe-Markt, in der Gemeindeverwaltung (Telefon 09552/1854) und bei Robert Hofmann (Telefon 09552/1854) sowie an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr. Foto: privat