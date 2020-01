Unter dem Motto "Mit viel Spaß fit im Alter" hat gerade der 68. Seniorengymnastikkurs der Arbeiterwohlfahrt begonnen. Angesprochen sind Frauen und Männer, die ihre Beweglichkeit erhalten oder sogar verbessern wollen. Wer an dem zehnwöchigen Kurs, der jeweils montags von 17.45 bis 18.30 Uhr in der Steinachtalhalle stattfindet, noch teilnehmen möchte, kann sich einfach an einem der Übungsabende anmelden. red