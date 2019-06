Höchstadt a. d. Aisch 13.06.2019

Anmelden

Mit VHS ins Theater nach Bamberg

Die VHS Bamberg-Land bietet in Zusammenarbeit mit dem E.T.A.-Hoffmann Theater für Interessierte VHS-Theater-Abonnements mit acht verschiedenen Aufführungen an. Um allen Abonnenten auch am Abend die Fa...