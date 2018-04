Mit Vertrauen zum Frieden

"Frieden wird nicht durch Bomben geschaffen", betonte Regionaldekan Thomas Teuchgräber im Festgottesdienst zur Jubelkommunion in der Kronacher Stadtpfarrkirche St. Johannes beim Friedensgruß. Im Leben komme es auf Beziehungen und Vertrauen an. Der Friede werde sich in unseren Familien, in unserem Umfeld und zwischen Staaten nur dann entwickeln, wenn immer wieder Vertrauen aufgebaut wird. Das höchste Jubiläum feierte Maria Daum, die vor 80 Jahren im Sudetenland erstmals die Heilige Kommunion empfing. Mitgestaltet wurde der Festgottesdienst von Emily Müller von der Sing- und Musikschule, die meditative japanische Musik vortrug. In der Predigt ging es um das Erscheinen von Jesus nach seiner Kreuzigung bei den Jüngern. Wir sind immer wieder eingeladen, mit Gott zu reden. Gott habe eine große Beziehungssehnsucht nach jedem einzelnen Menschen. Foto: Rainer Glissnik