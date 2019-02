Mit und unter Drogen gefahren

Bei der Kontrolle eines polnischen Audi-Fahrers an der Ausfahrt Weidensees stand der 28-jährige Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Test zeigte an, dass der junge Mann Amphetamin und Kokain konsumiert hatte. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten in seiner Kleidung eine Plastikverpackung mit Betäubungsmittel. Der Mann muss sich nun wegen Besitz von Betäubungsmitteln und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.