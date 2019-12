Mit unbezahlter Jacke auf und davon

Am Freitagabend gegen 18 Uhr entwendete ein 32-Jähriger eine Winterjacke im Wert von 150 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft am Maximiliansplatz. Angestellte beobachteten den Diebstahl, verfolgten den Täter und verständigten die Polizei. Der Täter konnte kurze Zeit später in einem benachbarten Bekleidungsgeschäft festgestellt werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.