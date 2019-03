Mit Überraschungssieg zum Klassenerhalt

Im letzten Heimspiel der Bezirksoberliga-Saison feierten die Herren des TSV Staffelstein ein überraschendes 64:62 gegen die Bischberg Baskets (3.) und den damit verbundenen Klassenerhalt.

Interimstrainer Marco Feulner musste auf Kapitän Jonas Boysen und Leonard Gärtner verzichten und hatte somit nur neun Spieler zur Verfügung. Ungeachtet dessen zeigte der TSV eine seiner besten Saisonleistungen. In einem ausgeglichenen ersten Viertel lagen die Gäste meist leicht vorne und punkteten zuverlässig. Die Hausherren ließen sich aber nicht abhängen und gingen mit drei Punkten Rückstand (15:18) in die Viertelpause.

Nachdem Staffelstein in den ersten vier Minuten des zweiten Viertels kein Punkt gelungen war, erarbeitete sich Bischberg einen Vorsprung von zehn Punkten - doch dann brach Klaus Albert den Bann. Bis zur Pause gelang es dem TSV aber nicht, den Rückstand entscheidend zu verkürzen: 24:32 hieß es aus Sicht des Heimteams zur Halbzeit. Staffelstein kam gut aus der Kabine und verkürzte bis zur 26. Minute auf 39:42, ehe die Gäste um Topscorer Andreas Zankl (22 Punkte) wieder bis auf 53:41 davonzogen. Zu Beginn des Schlussviertels traf Larry Banks per Dreier. Bischberg antwortete durch Julian Limmer ebenfalls mit einem Dreier und stellte den alten Abstand wieder her. Nun schlug auf TSV-Seite die Stunde der Guards Felix Schneider und Daniel Saulich, die mit drei Dreiern und vier weiteren Punkten von Saulich den Rückstand auf 57:58 (34.) verkürzten. Kurz darauf gingen die Gastgeber durch Center Sebastian Schuberth erstmals in Führung (61:60) - und gaben diese nicht mehr ab.

TSV Staffelstein: Saulich (16 Punkte), Albert (12), A. Feulner (11), Schuberth (8), Schneider (6), Dütsch (4), Banks (3), Heidenreich (2), Schoger (2).