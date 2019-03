Mit über zwei Promille in den Graben

Die Heimfahrt eines 55-Jährigen von Bad Brückenau nach Hessen endete am Montagabend bereits kurz hinter der Stadtgrenze im Straßengraben, meldete die Polizei. Gegen 17 Uhr war der Mann mit seinem Mercedes in Bad Brückenau losgefahren. Im Kurvenbereich Richtung Volkers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und legte einige Meter im Straßengraben zurück. Dabei zerstörte er einen Leitpfosten. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer eine "Fahne" festgestellt. Nachdem ein Atemtest über zwei Promille ergab, wurde eine Blutentnahme fällig. Noch dazu kommt der Vorwurf der Unfallflucht, weil der Mann nicht an der Unfallstelle wartete, sondern sich nach dem Ausritt in den Graben in einer Nebenstraße in der Nähe aufhielt, wo er von einer Polizeistreife angetroffen werden konnte. pol