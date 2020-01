Mit über zwei Promille durch Uttenreuth

Am Freitag gegen 11.15 Uhr ist einer Autofahrerin in Uttenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein Fahrzeug aufgefallen, welches in Schlangenlinien fuhr, weshalb sie die Polizei informierte. Eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Land stellte den Wagen unmittelbar nach der Mitteilung in der Erlanger Straße geparkt fest. Der Fahrer wurde in einem daneben befindlichen Geschäft angetroffen. Da deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sein Führerschein sichergestellt. Den 65-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.