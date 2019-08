Mit über zwei Promille auf der Autobahn

Dass ein Pkw in unsicherer Fahrweise die Autobahn A 7 in Richtung Kassel befuhr, wurde am Samstagabend der Polizei gemeldet. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck konnten schließlich einen Ford an einem Rasthof anhalten und kontrollieren. Bei dem 33-jährigen Fahrer wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Daher musste der Fahrer die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Der Führerschein des Mannes sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet, meldet die Verkehrspolizeiinspektion. pol