Mit über 4 Promille in die Arrestzelle

In der Ausnüchterungszelle musste am Sonntagabend ein erheblich alkoholisierter 55-Jähriger untergebracht werden. Offensichtlich kam es aufgrund des übermäßigen Alkoholkonsums am Abend zu Familienstreitigkeiten, außerdem wollte der Mann noch mit einem Pkw wegfahren. Als die verständigten Polizeistreifen am Anwesen in der Ampferbacher Straße eintrafen, zeigte sich der Mann, der 4,36 Promille intus hatte, äußerst aggressiv und angriffslustig gegenüber den Polizeibeamten. Daraufhin wurde dem Aggressor eröffnet, dass er in Gewahrsam genommen werde. Dabei leistete der Mann Widerstand und musste gefesselt zur Dienststelle gebracht werden. Eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte folgt. pol