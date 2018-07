Mit Tuba, Trompete, Traktor: Der 26. Kirchweihbaum am Samstag

Neuzugänge erwünscht



Der 26. Kerwasbaum wird wie immer in Birkenbühl eingeholt werden. Unter Begleitung des Heller Sponsormobils, der Aurach Buam mit dem " Tuba Peter" und dem " Trompeter Ingo" sowie den Bulldogfreunden Herzogenaurach mit ihren historischen Traktoren setzt sich der Festzug um 14 Uhr am Bauhof in Bewegung. Das berichtet Fabian Reimer für die Kerwasburschen.Erstaunlicherweise, so fügt er an, sei auf der Wunschroute dieses Jahr mal nicht mit Baustellen zu rechnen. Die geplante Route sieht folgenden Plan vor: Einstein-, Röntgen-, Ring-, Hans-Sachs-, Flughafen-, Haupt-, Ansbacher-, Beethovenstrasse, zur Wiese beim Festplatz. Vor der Brauerei Heller wird es wohl wie immer eine kurze Pause mit musikalischer Untermahlung geben. Gegen 16 Uhr wird der Kerwasbaum im Weihersbach in die Senkrechte gebracht.Reimer schreibt in seiner Pressemitteilung auch über Fußball: "Glücklicherweise hat sich unsere Sorge im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft erübrigt. Leider muss man ja sagen, wir hätten die Mannschaft ja selbst gerne wieder als Titelverteidiger gesehen." Und weiter: "Wenn Deutschland Gruppensieger geworden wäre und das Achtelfinale überstanden hätte, wäre der Anpfiff des Deutschlandspiels exakt zeitgleich mit dem Anpfiff unseres Aufstellmeisters Jürgen Gumbrecht gewesen." Das hätte freilich manch logistische Meisterleistung erfordert. So aber sei man zuversichtlich, dass die Sommerkirchweih gut besucht wird und auch die Baumaufsteller wie immer mit zahlreichen Zuschauern rechnen können.Zum Schluss eine Bitte der Burschen in eigener Sache: Da der demografische Wandel auch vor ihnen nicht halt macht, schreibt Reimer, "freuen wir uns über Neuzugänge, die tatkräftig anpacken können und Lust haben, einer Gemeinschaft wie den Kerwasburschen anzugehören."Interessierte können sich an das Kerwasburschen-Telefon unter 0173/8211550 wenden.