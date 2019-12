Mit Tritten gegen Kopf und Bauch

In roher Gewalt endete eine Auseinandersetzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Eberner Stadtteil. Laut Bericht der Polizei kam es auf dem Parkplatz vor der Diskothek zu einer gefährlichen Körperverletzung, nachdem Diskobesucher aus noch unbekannter Ursache in einen Streit geraten waren. Ein 25-Jähriger wurde aus einer Gruppe heraus mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin er auch zu Boden ging. Dort wurde er dann von einem Täter mehrfach gegen Kopf und in den Magen getreten. Der Täter fuhr den Angaben zufolge in Begleitung weiterer Personen mit einem Auto davon. Der Geschädigte musste im Krankenhaus behandelt werden. Während der Schlägerei liefen mehrere Diskobesucher an dem Geschehen untätig vorbei. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Augenzeugen können sich unter der Rufnummer 09531/9240 melden. red