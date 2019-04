Mit Traditionen in die Zukunft

Am Sonntag, 19. Mai, findet weltweit der 42. internationale Museumstag statt. Zahlreiche Museen laden an diesem Tag zu besonderen Aktionen, kreativen Mitmach-Angeboten, spannenden Führungen und exklusiven Einblicken ein. Auch im Landkreis Haßberge öffnen zahlreiche Museen und Sammlungen ihre Türen, zum Teil mit besonderen Programmen für Kinder, wie das Landratsamt mitteilte.

Der internationale Museumstag verfolgt das Ziel, auf die Bedeutung und die Vielfalt der Museen aufmerksam zu machen. Gleichzeitig ermuntert er die Besucher, die in den Einrichtungen bewahrten Schätze zu erkunden. Daher ist der Eintritt in den Museen und Sammlungen an dem Tag im Landkreis Haßberge frei.

2019 steht der internationale Museumstag unter dem Motto "Museen - Zukunft lebendiger Traditionen". Verstärkt wird auf das immaterielle Kulturerbe durch materielle Objekte in den Museen aufmerksam gemacht. Durch das Sammeln und Bewahren von geschichtlichen Gegenständen, die in den zahlreichen Museen und Sammlungen im Landkreis Haßberge gezeigt werden, kann ein Berufsstand oder das Leben in früherer Zeit nachvollzogen werden. "Dinge, die für manch einen unbekannt sind und dennoch einen wichtigen Baustein in unserer Entwicklung darstellen, können besonders am internationalen Museumstag bestaunt und in manchen Einrichtungen sogar mit Aktionen hautnah erfahren werden", sagt die Kulturbeauftragte des Landkreises Haßberge, Re-nate Ortloff. Sie freut sich, dass sich in diesem Jahr 18 Einrichtungen im Landkreis für diesen Tag gerüstet haben und mit besonderen Ausstellungen und Führungen, auch für Kinder, bei freiem Eintritt ihre Türen öffnen. Alle Verantwortlichen der Museen und Sammlungen heißen interessierte und neugierige Besucher willkommen.

Folgende Einrichtungen haben am Sonntag, 19. Mai, geöffnet: Burgruine Altenstein (10 bis 17 Uhr), Kreuzweg Breitbrunn,

Nostalgiemuseum in Burgpreppach (13 bis 17 Uhr), Garnisonsmuseum Ebern (13 bis 17 Uhr), Heimatmuseum Ebern (14 bis 17 Uhr), Xaver-Mayr-Galerie Ebern (14 bis 17 Uhr), Heimatmuseum in Eltmann (13 bis 17 Uhr), Dorflädchen Friesenhausen (10 bis 14 Uhr), Bibelwelten in Haßfurt (13.30 bis 17 Uhr), Dokumentationszentrum "Historismus" in Haßfurt (14 bis 17 Uhr), Schmiedemuseum in Kirchlauter (13 bis 17 Uhr), Jüdische Lebenswege - Museum Kleinsteinach (13 bis 17 Uhr), Jüdischer Friedhof in Kleinsteinach (ab 13 Uhr), Rundfunk- und Kommunikationsmuseum in Kleinsteinach (13 bis 17 Uhr),

Regiomontanus-Ausstellung in Königsberg (14 bis 17 Uhr), Feuerwehrmuseum Mechenried (14 bis 18 Uhr), Museum Schloss Oberschwappach (14 bis 17 Uhr) und Dokumentationszentrum "Zeiler Hexenturm" (11 bis 17 Uhr) sowie Treffpunkt Heimat in Zeil im gleichen Haus (11 bis 17 Uhr).

Im Landkreis Haßberge gibt es darüber hinaus, wie das Landratsamt weiter mitteilt, folgende Museen und Sammlungen, die nach Vereinbarung jederzeit besichtigt werden können: Eisenbahnmuseum Emil Lehmann in Hofheim, Rot-Kreuz-Museum Hofheim, Heimatmuseum Stettfeld, Synagoge in Memmelsdorf sowie Waagensammlung Peter Ulrich in Untermerzbach.

Die Broschüre "Dauerausstellung - Museen und Sammlungen im Landkreis Haßberge" ist auf der Landkreis-Internetseitewww.kulturraum.hassberge.de eingestellt und kann angefordert werden bei: kulturraum @hassberge.de, Telefonnummer 09521/27324 oder Rufnummer 09521/27650. red