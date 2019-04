Mit Tempo in die Leitplanken

Weil er offenbar erheblich zu schnell unterwegs war, kam in der Nacht zum Montag kurz nach Mitternacht der 65-jährige Fahrer eines Dacia auf der Maintalautobahn nahe der Anschlussstelle Viereth nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst in die Außenschutzplanke. Dabei wurden mindestens sechs Leitplankenfelder eingedrückt und am Auto entstand Totalschaden. Der 65-jährige Fahrer und die Beifahrerin blieben unverletzt. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn reinigten Kräfte der Autobahnmeisterei Knetzgau. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf geschätzte 10 000 Euro.