Pretzfeld vor 20 Stunden

Mit Tempo 72 statt 50 durch Pretzfeld

In der Hauptstraße in Pretzfeld hat die Verkehrspolizei Bamberg am Dienstagnachmittag eine etwa einstündige Radarmessung durchgeführt. Insgesamt durchfuhren 225 Verkehrsteilnehmer die Kontrollstelle. ...