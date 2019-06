Egloffstein vor 18 Stunden

Mit Tempo 59 statt 30 durch Egloffstein

Beamte der Polizeiinspektion Ebermannstadt haben in den Abendstunden des Dienstags eine etwa zweistündige Lasermessung in der Talstraße in Egloffstein durchgeführt. Insgesamt durchfuhren fünf Fahrzeug...