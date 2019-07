Gößweinstein vor 18 Stunden

Mit Tempo 50 statt 30 durch Gößweinstein

Am späten Dienstagnachmittag haben Beamte der Polizei Ebermannstadt eine Lasermessung in der Pezoldstraße in Gößweinstein durchgeführt. Dabei wurden innerhalb einer Stunde sieben Autofahrer wegen über...