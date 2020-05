Mit Stipendium in die USA

Wer aus Bamberg, zwischen 15 und 17 Jahre alt ist und Lust auf ein Austauschjahr in den USA hat, ist eingeladen. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz ist in seinem Wahlkreis wieder auf der Suche nach einem Schüler von einer Real- oder Sekundarschule oder einem Gymnasium für ein Stipendium des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) im kommenden Schuljahr 2021/2022. Der Abgeordnete übernimmt während des Austauschjahrs die Patenschaft. Bis Freitag, 11. September, nimmt der Deutsche Bundestag Kurzbewerbungen über www.bundestag.de/ppp an. Hier gibt es auch detaillierte Informationen rund um das Patenschaftsprogramm.

Die Stipendiaten leben ab August 2021 für zehn Monate in Gastfamilien und besuchen den Unterricht einer lokalen High School. Während ihres Aufenthalts in den USA sind sie junge Botschafter für die politischen und kulturellen Werte ihrer Heimat. Vorbereitet und betreut werden sie durch den Verein Partnership International. red