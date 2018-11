Mit Steinen gegen Fensterscheibe

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte eine Fensterscheibe an einem Wohnanwesen in der Bergstraße eingeworfen. Die Polizei konnte zwei Steine sichergestellen, die als Tatwerkzeug dienten. Zeugen wollen am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr einen dunklen Pkw vor dem Haus in der Bergstraße stehen gesehen haben, aus dem mehrere Personen ausgestiegen sind. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen. pol