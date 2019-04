Mit Steinen auf Glastüre geworfen

Eine Glastür beschädigte in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwoch, 8 Uhr, an der Grundschule Bad Brückenau, Am Kleinen Steinbusch, ein Unbekannter. Der Täter bewarf die Türe wohl mit Steinen. Es blieben zwei größere Absplitterungen zurück. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 250 Euro belaufen. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09741/6060. pol