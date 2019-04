Mit Steffen Vogel in den Landtag

Der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel (CSU) bietet Interessierten kurzfristig die Möglichkeit, am Freitag, 3. Mai, an einer Informationsfahrt nach München in den Bayerischen Landtag teilzunehmen. Nach einer Führung durch das Parlament, einem Informationsfilm über die Arbeit des Landtags und einem Gespräch mit Steffen Vogel besteht die Gelegenheit, das Karl-Valentin-Museum zu besuchen oder die Münchner Innenstadt auf eigene Faust zu erkunden. Im Anschluss ist eine gemeinsame Einkehr in einem Münchner Biergarten oder etwa bei schlechter Witterung in einem Münchner Lokal vorgesehen, wie Steffen Vogel weiter mitteilte. Für die Teilnahme an der Fahrt entstehen keine Kosten.

Anmeldung wird erbeten

Abfahrt ist um 6 Uhr in Haßfurt am Freizeitzentrum (Freibad). Wer Interesse an der Teilnahme hat, kann sich gerne an buero@steffen-vogel.com oder im Büro des Landtagsabgeordneten unter der Telefonnummer 09521/1536 anmelden. red