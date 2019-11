Mit Stahl erinnern und mahnen

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin wird öffentlich als Mahnmal der Schande bezeichnet. Rechtspopulisten allerorten nehmen Einfluss auf die Kulturpolitik. Künstler in ganz Deutschland solidarisieren sich untereinander und setzen Zeichen gegen rechte Hetze. Es ist ein Fingerzeig gegen Hassbotschaften.

In Bamberg existiert eine Gedenktafel für die Opfer des Zweiten Weltkriegs, "den gefallenen, getreuen deutschen Soldaten und Opfern von Bombenangriffen". Daneben hängt seit 1986 eine weitere Gedenktafel, die alle Opfer - nicht nur die Deutschen - nennt. Was wenige wissen, die zweite Tafel ist eine Auftragsarbeit des Bamberger Künstlers Bernd Wagenhäuser. Vielleicht, so Wagenhäuser, sei es gut und an der Zeit, über dreißig Jahre nach dem Anbringen dieser Tafel eine weitere hinzuzufügen. Eine, in der Deutschland sich klarer zur Schuld bekennt. Dies sei ein wichtiges Zeichen gegen das Erstarken rechter Kräfte in Deutschland, meint der Künstler.

Vielschichtig und seit langem setzt sich Wagenhäuser mit der Geschichte und besonders mit dem Dritten Reich künstlerisch auseinander. Dies zeigt sich unter anderem besonders eindrucksvoll bei dem von ihm geschaffenen Mahnmal in Zapfendorf, das an einen Bombenangriff am 1.4.1945 auf einen abgestellten und mit Munition beladenen Güterzug im Ort erinnert. Die Auseinandersetzung Wagenhäusers mit Orten, Plätzen und Geschichte spielt auch bei seiner aktuellen Großplastik "Friedensdenkmal" für den Ort Buttenwiesen im Landkreis Dillingen eine große Rolle.

Sie besteht aus zwei CorTen-Stahl-Toren, die scharnierförmig eng nebeneinander stehen. Die Plastik ist drei Meter hoch und drei Meter breit. Der Rezipient kann innerhalb der Platzumgebung mit dem Kunstwerk interagieren, wie es der Wunsch des Künstlers ist.

Buttenwiesen war in der Vergangenheit geprägt von jüdischem Leben, davon zeugen der jüdische Friedhof, die Synagoge und die nun neu renovierte Mikwe. "Ein innerhalb des Erinnerungsdiskurses nicht mehr zeitgemäßes Kriegerdenkmal" , so Wagenhäuser, wollte die Gemeinde versetzen. Inzwischen steht das Kriegerdenkmal unter Denkmalschutz und noch immer an seinem angestammten Platz. An einem neu zu gestaltenden Platz soll nun das Friedensdenkmal seinen Platz finden, geplant war von Wagenhäuser auch eine Tafel, auf der alle gefallenen, deportierten und ermordeten Bewohner des Orts erwähnt werden. Damit, so Wagenhäuser, ähnele die Situation ein bisschen bezüglich der Erinnerungspolitik und der Erinnerung im öffentlichen Raum an die beiden Tafeln am alten Rathaus in Bamberg. "Es ist wichtig, da Zeichen zu setzen." red