Mit Sprung zur Seite in Sicherheit gebracht

Am Dienstagnachmittag entlud ein 34-jähriger Mann in der Mönchrödener Straße Baumaterialien aus seinem BMW. Dazu stand der Wagen am Fahrbahnrand mit Warnblinklicht. Eine 45-jähriger Frau aus dem Landkreis Kronach fuhr mit ihrem Mitsubishi auf der Mönchrödener Straße in Richtung Neustadt. Hinter ihr fuhr eine 20-jährige Frau aus dem Landkreis Sonneberg mit einem Audi A4. Die Mitsubishi-Fahrerin erkannte das Hindernis auf der Fahrbahn und bremste ihren Wagen ab. Dies übersah jedoch die Audi-Fahrerin. Sie stieß gegen den vorausfahrenden Pkw und schob diesen auf den stehenden BMW. Der 34-jährige BMW-Besitzer musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. So blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden beträgt nach erster Schätzung rund 16 000 Euro.