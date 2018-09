"Mit Sprache Wurzeln schlagen"

Lautertal — "Besonders, wenn man die aktuellen Zustände in Chemnitz betrachtet, ist es sehr erfreulich, wie gut der Umgang mit Flüchtlingen in Lautertal funktioniert", freut sich Bernd Wicklein, Integrationsbeauftragter und Gemeinderat in Lautertal, und begrüßt damit die Gäste, die zum Sommerfest des Ehrenamtskreises erschienen sind. Dieser wurde gegründet, nachdem 2015 die ersten Asylbewerber nach Lautertal kamen. "Der Schlüssel, dass in unserer Gemeinde alles rund läuft, ist, dass das Landratsamt bewusst keine Ballungsräume der Asylanten zugelassen hat", so Wicklein. Deswegen gilt ein Großteil der Danksagung bei der Begrüßung auch dem Landratsamt, welches Anfang 2017 das Projekt "Durch Sprache Wurzeln schlagen" vorgestellt hat. Nach Einreichen des Antrags bei der LAGFA (Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen) erhielt der Ehrenamtskreis im März 2017 eine Förderzusage. Seitdem betreut er die Flüchtlinge in Lautertal mit dem Ziel, gemeinsam mit Ortsbürgern regelmäßig zu arbeiten, zu feiern und zu reden.

Zusammen haben alle Beteiligten schon viel geschafft, beispielsweise wurden sechs Bäume am Sportplatz des TSV Unterlauter gepflanzt oder ein Grundstück angepachtet und eingerichtet. "Die Bindungen die dabei entstehen, sind langfristig und umfassend. Man gibt viel, bekommt aber auch sehr viel zurück", berichtet Marten Schrievers, der gemeinsam mit seiner Frau zwei Familien betreut. Adolf Schramm, der ebenfalls zwei Flüchtlingsfamilien unterstützt, kann nur zustimmen: "Es hat sich im Laufe der Zeit eine richtige Freundschaft entwickelt."

Ehrenamt als "Schmiermittel"

"Einige Aufgaben kann man den Behörden aber nicht überlassen", so Schrievers. Deswegen helfen Mitglieder des Ehrenamtskreises bei Amtsbesuchen, Sprachbarrieren oder Problemen in der Schule. Letzteres ist ein wichtiges Anliegen für Christine B. vom Ehrenamtskreis, die viel Zeit in ihr "Lesekind" investiert. Sie erklärt: "Ohne Bildung haben die Flüchtlinge in Deutschland schlechte Karten, deswegen möchten wir ihnen vermitteln, wie Deutsche leben. Sie sollen dabei nicht verwöhnt, sondern integriert und unterstützt werden". Dass Kinder auf die Hilfe vom Staat angewiesen seien, kann sie erfahrungsgemäß aber nur teilweise an Flüchtlingsfamilien vermitteln. "Wenn die Eltern der Kinder aus bildungsfernen Schichten kommen, ist das oft sehr schwierig", weiß Christine B.

"Durch Sprache Wurzeln schlagen" ist aber nicht nur von den ehrenamtlichen Helfern abhängig, sondern auch finanziell von der LAGFA oder dem Bauhof. Die freiwillige Feuerwehr Lautertal unterstützt das Projekt durch Befüllung der Wasserbehälter. Ortsbürger und ein Landwirt aus Lautertal helfen auch "tatkräftig", so Wicklein. "Wir sind sehr stolz auf die Unterstützung der Gemeinde", sagt Lautertals Bürgermeister Sebastian Straubel.