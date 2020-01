Mit Sport und Bewegung gegen die Krankheit kämpfen

Karl-Heinz Hofmann "Gemeinsam gegen Krebs" bietet neue Bewegungsangebote. Die Leiterin und Trainerin der Abteilung Sport & Krebs, Birgit Schmitt, wird nicht müde, immer wieder neue Ideen in die sportlichen Aktivitäten des gemeinnützigen Vereins einzubringen.

"Sport, Bewegung und körperliche Aktivität sind Unterstützung im Kampf gegen Krebs!" Das sagt die Vorsitzende des über 200 Mitglieder zählenden Vereins, Dr. Martina Stauch. Wie die Onkologin ausführt, galten noch vor wenigen Jahren Sport und körperliche Bewegung für Krebspatienten als tabu. Man habe ihnen vielmehr zu Ruhe und körperlicher Schonung geraten. Neue Studien und Erkenntnisse belegen demnach, dass eine richtige Bewegung und moderater Sport nicht nur das Wohlbefinden der Patienten verbessern, sondern auch die Therapieergebnisse.

Stauch: "Sport stärkt das Immunsystem, senkt den Spiegel von Stresshormonen, vermittelt positive Lebensgefühle und steigert die Lebensqualität." Die Vorsitzende freut sich über Schmitts Aktivitäten und gratulierte ihr zum Abschluss der Yogatherapieausbildung. Das Gelernte will die Trainerin nun in Kursen weitergeben. Dieses Training wird jeden Monat in der Maximilian- von- Welsch Realschule 1 in Kronach stattfinden, erstmals am Mittwoch, 22. Januar, ab 16.40 Uhr in der Schulturnhalle. Wer mitmachen möchte, ist dazu gerne eingeladen. Der Kurs ist kostenfrei und auch Nichtmitglieder sind willkommen.

In der Yogatherapie geht es darum, den ganzen Körper in seiner Funktion zu kräftigen, um sich dann dem Fluss der Bewegung hinzugeben. Die Freude an der Kreativität der einzelnen Teilnehmer steht dabei im Mittelpunkt. Mit gezielten Asanas (Bewegungen) wird die Muskulatur gekräftigt und stabilisiert, gleichzeitig wird das allgemeine Wohlbefinden gesteigert. Mit Pranayama (Atemübungen) wird durch spezielle Atmung, der für den Körper notwendige Sauerstoff zugeführt. Stressreduktion und Entspannung wird durch geführte Achtsamkeitsmeditationen und Tiefenentspannungstechniken erreicht, informiert die Yogatherapeutin. Ihr Motto der Yogastunden lautet: "Verweile in Leichtigkeit und Stabilität."

Zudem sollte man sich auch den Qi-Gong-Mitmachabend am Freitag, 24. Januar, um 17 Uhr in der Helios Frankenwaldklinik (Personalcafeteria 4. Stock) vormerken. Schmitt wird hier mit den Teilnehmern gemeinsam eine meditative Bewegungsreise machen, um anschließend mit Feng-Shui zu Ruhe und Harmonie von Körper, Geist und Seele zu kommen. Danach sind die Teilnehmer zu einer Tasse Tee eingeladen. Auch dieser Kurs ist kostenfrei und auch hierzu sind Nichtmitglieder eingeladen.