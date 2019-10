Ein in der Dürrwächterstraße geparktes Auto einer 57jährigen Bambergerin wurde am Freitag in der Zeit zwischen 13.50 und 14 Uhr von einem unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Frau entstand dadurch ein Sachschaden in der Höhe von ungefähr 2000 Euro. Die Polizei fragt: Hat das jemand gesehen?