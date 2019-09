Mit Spielen, Musical und Basteln

Zu einem ökumenischen Kinderbibeltag am 12. Oktober zu Franz von Assisi laden die beiden Kirchen von Bad Staffelstein alle Kinder ab dem Vorschulalter ein. Im Mittelpunkt wird dabei ein Mitmachmusical mit Gabi und Amadeus Eidner stehen, das den Titel "Franz, der kann's - wenn Holzwürmer nach Assisi pilgern" trägt. Der Kinderbibeltag startet um 10 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Balthasar-Neumann-Straße 4. Von dort geht es zum Musical in die Dreieinigkeitskirche. Spiele, Gespräche und eine tolle Bastelarbeit stehen im Anschluss in den nach Alter ausgerichteten Gruppen auf dem Programm. Passend zur Herkunft von Franz von Assisi wird es zum Mittagessen Pizza und Eis geben. Am Ende ziehen die Kinder zur Stadtpfarrkirche St. Kilian, wo sie in einer Abschlussandacht ab 15.30 Uhr den anderen Kindern und den Eltern vorstellen, was sie erlebt und gebastelt haben. Um Anmeldung der Kinder bis Montag, 30. September, in einem der Pfarrämter wird gebeten. Nachmeldungen sind möglich. Zudem wird am Kinderbibeltag selbst ein Kostenbeitrag von drei Euro pro Kind erhoben. red