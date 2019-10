Der Wintersportclub bietet wieder eine Skigymnastik an. Diese findet jeweils montags von 20 bis 21 Uhr (15 Abende) statt. Start ist am 28. Oktober in der Adam-Riese-Halle. Um dem Ganzen Schwung zu verleihen, gibt es mit Dani, Axel, Svenja und Ellen vier Coaches. Es können auch Nichtmitglieder teilnehmen; Anmeldung unter 0171/8187920 bei Michael Lieb oder per Mail info@wsc-badstaffelstein.de. red