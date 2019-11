Mit Sinterhauf ins Gespräch kommen

Bündnis 90/Die Grünen bieten eine Sprechstunde im Grünen Büro am Samstag, 16. November, an. Dieses Mal steht die Oberbürgermeister-Kandidatin Ina Sinterhauf für Gespräche zur Verfügung. Von 11 bis 13 Uhr möchte sie mit den Bürgern in Kontakt kommen. Weitere Termine für die Sprechstunde sind dann im neuen Jahr der 18. Januar 2020 und der 8. Februar jeweils von 11 bis 13 Uhr. red