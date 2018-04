Mit Selbstvertrauen zum SV

Auf ein Erfolgserlebnis hofft der SV Römershag (15./7) im Nachholspiel der Kreisklasse Rhön 1 gegen die SG Gräfendorf/Wartmannsroth/Dittlofsroda (13./19). Beim abgeschlagenen Schlusslicht sind die Hoffnungen auf den Klassenerhalt auf ein Mindestmaß geschrumpft. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in der nächsten Saison wieder A-Klasse spielt, ist hoch. Das hofft die Spielgemeinschaft aus Gräfendorf und Wartmannsroth noch abwenden zu können. Zwar steht die Truppe von Christoph Mützel auch auf einem Abstiegsrang, kann diesen aber bei einem Dreier verlassen und auf einen der gesicherten Ränge hochrutschen. Selbstvertrauen holte man sich am vergangenen Wochenende mit dem 1:0 über Obererthal. Es war der erste Dreier nach einer Durststrecke von 13 sieglosen Partien.



Drei Spiele in sechs Tagen

Im völligen Terminstress ist der FC Rottershausen (3./39), der am Mittwochabend auf die DJK Waldberg (6./32) in der Kreisklasse Rhön 2 trifft. Torreich endete das Hinspiel im September, als man sich 3:3 trennte und der Waldberger Patrick Seufert dabei dreifach traf. Die DJK kam jüngst mit 4:1 in Salz unter die Räder und hat damit wohl die allerletzte Chance, vielleicht noch in die Nähe des Relegationsranges zu kommen, verpasst. Dagegen sind die "Spirken" noch voll im Geschäft, obwohl man in den beiden Wochenendspielen gegen Burglauer (0:0) und in Heustreu (1:1) ohne Dreier blieb. penk