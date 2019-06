Mit Schwung in der Kirche

Passend zur afrikanisch anmutenden Hitze gab es am Dienstagabend in der Heilgersdorfer Kirche Klänge aus Namibia: Der Jugendchor "Thlokomela" gastierte auf seiner Deutschlandreise erstmals in dem Seßlacher Stadtteil. Nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem Temperament, ihrem Glauben und ihrer Lebensfreude begeisterten die jungen Sänger und Musiker die zahlreich erschienenen Zuhörer. Akustisch wie optisch ein gelungenes Spektakel.

Seit Sonntagnacht weilt der vierzehnköpfige Chor zu Gast in der Kirchengemeinde Zapfendorf, die wie Heilgersdorf zum Dekanat Michelau gehört. Zapfendorfs Pfarrer Kornelius Holmer musste nicht lange überlegen, als ihm für ein Fundraising-Projekt vor einigen Jahren der Chor empfohlen wurde. Bei seinem Bestreben, dem Chor noch zu einem weiteren Konzert in der Region zu verhelfen, rief der Pfarrer vor vier Wochen seinen Amtsbruder in Heilgersdorf an. Und rannte mit seinem Vorschlag bei Tobias Knötig offene Türen ein: "Musik ist bei uns immer ein Thema", sagte der 35-Jährige. Und so kam es, dass "Thlokomela" in diesem Jahr sein erstes Konzert in Franken in Heilgersdorf gab. Immer wieder waren dabei auch die typischen, für deutsche Ohren ungewöhnlichen Klicklaute oder an Vogelgeschrei erinnerndes Kreischen zu hören.

Wer den Chor noch hören möchte, hat dazu am Sonntag, 30. Juni, um 17.30 Uhr beim "Gottesdienst für Jung und Alt" in der evangelischen Kirche in Burgkunstadt die Möglichkeit dazu. bek