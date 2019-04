Mit "Schweinsohr Selection" in den Mai

41 ist ja eine Primzahl. Lässt sich also nur durch sich selbst und durch die "Eins" teilen. Das ist aber genau auch das Stichwort: Teilen, und zwar sowohl untereinander in der Band als auch mit dem Publikum - nämlich die Freude an der Musik. Eine musikbegeisterte Truppe, die es seit 41 (!) Jahren gibt, lädt ein zu groovigem Soul, zu rockigem Funk und auch zu schmusigen Songs, die jeder kennt. Dokumentiert ist das alles übrigens auch auf der letzten Live-CD der Gruppe "Fourty Miles". Hier bietet sich nun der 1:1-Vergleich, ob die CD auch "echt" ist - "Schweinsohr Selection" bittet zum Tanz in den Mai. Eine herrlich antiquierte Phrase, dafür aber richtig frische Musik - und zwar am Dienstag, 30. April, 21 Uhr, im Bamberger Jazzkeller (Einlass 20 Uhr). Sänger mit Kompetenz auch an diesem Abend: Christopher Tate. Foto: privat