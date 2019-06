Mit Schokolade den Regenwald retten

"Unser Essen - unser Klima: Bittere Schokolade - Fairness und Ökologie in der Kakaowertschöpfungskette" lautet der Titel einer Veranstaltung, die die Akademie Heiligenfeld am Mittwoch, 10. Juli, ab 19.30 Uhr in der Parkklinik Heiligenfeld als Heiligenfelder Gespräch veranstaltet. Referent Arno Wielgoss ist tropischer Agrarökologie und Kakaoexperte. Er arbeitet seit 19 Jahren in der privaten Entwicklungszusammenarbeit in Peru. Damit die Bauern faire Preise für ihren Kakao bekommen, vermarktet er deren Ernte in dem Schokolade-Projekt "Peru Puro". Anhand von Beispielen und Kostproben führt er an dem Abend durch die Kakaowelt vom Anbau bis zur Schokolade und erklärt, wie die Situation für Menschen und Umwelt entspannt werden kann. Dabei wird konventionelle Landwirtschaft mit ökologisch angepasstem Agroforstanbau und konventioneller Handel mit fairem Handel verglichen. Arno Wielgoss arbeitet mit den Bauern daran, die Qualität des Kakaos zu verbessern und den Zugang zum europäischen Markt zu ermöglichen. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion bei einem Imbiss. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Infos unter www.akademie-heiligenfeld.de. Foto: Archiv/Martin Warmuth