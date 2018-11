Mit Schnaps und Drogen

Im Bereich der Parkanlage in der Scherleshofer Straße in Bubenreuth wurde am Freitag gegen 18.45 Uhr eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 14 bis 16 Jahren durch eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Land kontrolliert. Während der Kontrolle wurde aus der Gruppe ein Haschisch-Brocken in die Glut eines Lagerfeuers geworfen, welcher aber sichergestellt werden konnte.

Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnten eine geringe Menge Amphetamin, Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln sowie Schnaps aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Zwei der Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz. Sie wurden zur Polizeiinspektion Erlangen-Land verbracht und dort den Erziehungsberechtigten übergeben. Die übrigen Jugendlichen wurden, nachdem sie den Platz gesäubert hatten, nach Hause geschickt. pol