Mit Schere, Skalpell und Kleber

Geboren in Nürnberg, aufgewachsen in Eltmann und Erlangen, wurde Alfred Sörgel als Sohn einer Malerin bereits von Kindheit und Jugend an mit bildender Kunst infiltriert. Er sammelte Bilder jeglicher Art, die ihn besonders angesprochen haben und von denen er sich nicht trennen wollte: Fotografien, Abbildungen aus Kunstbüchern, aus Zeitschriften und Illustrierten sowie aus Versandkatalogen oder aus diversen Magazinen.

"Keine Altpapiersammlung war vor seinem Zugriff sicher", wie der Kunsthistoriker Matthias Liebel bei seiner Einführung im Rahmen der Ausstellungseröffnung im Treppenturm sagte. Vieles von den so gesammelten Materialien sei später in die Illustration und Gestaltung von Fotoalben eingeflossen, die Alfred Sörgel als Jugendlicher seit seiner Schulzeit kontinuierlich angelegt habe.

"Ganz altmodisch"

Der große Andrang am Eröffnungsabend zeigte, dass Sörgel - bis zu seiner Pensionierung als Lehrer für Deutsch und Geschichte am Theresianum tätig - in Bamberg wahrlich kein Unbekannter ist. Als Künstler ist er bisher allerdings nur selten in Erscheinung getreten. Wie Sörgel bei der Vernissage erläuterte, benötige er außer einem reichhaltigen Fundus an Bildmaterialien jeglicher Art für die Anfertigung seiner Collagen nicht mehr als eine gute Schere, ein Skalpell und einen Klebestift. "Da bin ich ganz altmodisch", kommentierte er sein Vorgehen. Was in der Ausstellung zu sehen ist, sind nicht die originalen Collagen, da diese vom Künstler kaum größer als im DinA4-Format angefertigt werden. Statt der Originale sind in der Ausstellung vergrößerte Reproduktionen zu sehen, was ihre Farb- und Wirkungsintensität deutlich steigert.

Eingangs hatte der neue Filialgeschäftsführer des Bamberger Karstadt-Hauses, Mathias Baluses, die Eröffnungsgäste begrüßt. Er zeigte sich fasziniert vom Ideenreichtum des Künstlers und von der Aussagekraft seiner Collagen. "Es ist mir eine große Freude, nach meiner bisherigen zwölfjährigen Laufbahn als Geschäftsführer an verschiedenen Standorten nun als erste offizielle Amtshandlung in Bamberg diese Ausstellung eröffnen zu dürfen", so Baluses. Er freue sich, dies 20-jährige Ausstellungsreihe "Kunst im Treppenturm" als Beitrag zum kulturellen Geschehen der Bamberger Innenstadt auch in Zukunft fortsetzen zu dürfen. red