Mit Saxofon und Klavier

Das Ensemble "Pianophon" spielt am Sonntag, 22. April, um 11 Uhr im Konzertraum des Musikzentrums am Schillerplatz 4. Das Duo setzt sich aus Claudia Seidl (Saxofon) und Burkard Lutz (Klavier) zusammen. "Pianophon" präsentiert laut Veranstalter ein facettenreiches Programm mit klassischer Musik von Bach, Händel, Leclair, Ravel und Singelée. Die Musiker wurden in vielen Wettbewerben ausgezeichnet und überzeugen durch musikalische Gestaltungskraft, hohe Virtuosität und Klangreichtum. Kartenvorverkauf beim BVD und im Musikzentrum Bamberg. red