Mit Sattelzug viel zu schnell unterwegs

Zu schnell war ein 24-jähriger Sattelzugfahrer auf der Staatsstraße 2289 bei

Riedenberg unterwegs. Als Beamte der Polizeiinspektion in diesem Bereich eine Geschwindigkeitskontrolle durchführten, wurde der Sattelzug des 24-Jährigen mit 82 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen. Der Mann musste noch an Ort und Stelle das fällige Bußgeld von knapp 100 Euro bezahlen. Hinzu kommt ein Punkt in der "Verkehrssünderkartei", berichtet die Polizei. pol