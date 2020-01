Mit ruhiger Hand ganz vorn

Zum ersten Mal in ihrer neu gestalteten und grundlegend renovierten Schießanlage im Keller des Gebäudes am Sportgelände in Königsberg veranstaltete die Schützengesellschaft am Wochenende ihr Neujahrsschießen 2020. Mit jeweils 40 Schuss mit der Luftpistole oder dem Luftgewehr oder in beiden Disziplinen für 1969 und früher Geborene "aufgelegt", wurden die Meister ermittelt. Meister in der Disziplin "Auflage" wurde Reinhard Hildebrandt mit 105,0 Ringen. Meister mit dem Luftgewehr wurde Detlef Bartesch mit 96 Ringen. Mit der Luftpistole zielte Tobias Piechaczek am besten. Er schoss 98 Ringe. Sehr eng ging es bei der Neujahrsscheibe zu. Diese gewann Dieter Piechaczek mit einem 33 Teiler vor Reinhard Hildebrandt, der mit einem 36 Teiler nur knapp dahinter lag. sn