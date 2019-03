Mit Rolf-Bernhard Essig in Sprichwörtern reisen

"In 80 Sprichwörtern um die Welt" - unter diesem Motto lädt am Dienstag, 2. April, um 20 Uhr das Neunkirchner Erzählcafé zu seiner nächsten Veranstaltung ein. Der Bamberger Autor und Entertainer Rolf-Bernhard Essig gilt als Experte in Sachen Sprichwörtern und deren Ursprung. Erfolgreich tourt er in seiner Mission als Redensartenforscher durch Deutschland, seit er in der Radiosendung "Essigs Essenzen" (Deutschlandradio) fast jede Frage rund um Sprichwörter und Redensarten beantwortet hat. Die Veranstaltung findet in der Marktbücherei St. Michael am Zehntplatz statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es neben der Abendkasse auch im Vorverkauf in der Marktbücherei St. Michael. red