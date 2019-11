Mit Rennmaschine im Straßenverkehr

Mit einer lupenreinen Rennmaschine wurde am Sonntagvormittag ein junger Mann in Kothen von der Polizei erwischt. Das Motorrad wies weder Beleuchtung noch profilierte Reifen auf, was für die Rennstrecke auch nicht erforderlich ist, für das Fahren auf öffentlichen Straßen aber schon. Größtes Manko in diesem Zusammenhang war das fehlende amtliche Kennzeichen. Denn auch eine Zulassung für Fahrten auf öffentlichen Straßen war nicht erteilt. Fast zwangsläufig bestand damit auch keine Haftpflichtversicherung. Dem Fahrer liegt nun ein Bündel an Verstößen zur Last, das der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht wird, teilt die Polizei mit. pol