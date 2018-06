Mit Reh kollidiert

pol



Zu einem Wildunfall ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Kreisstraße KG 30 zwischen Rupboden und Roßbach gekommen. Ein 31-jähriger Mann war mit seinem Fahrzeug von Rupboden in Richtung Roßbach unterwegs, als ein Reh über die Fahrbahn lief. Der Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr vermeiden. Während das Reh starb, entstand am Auto ein Schaden an der Stoßstange. Dieser wird von der Polizei mit rund 500 Euro beziffert.