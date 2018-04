Mit Rad Oberfranken erobern

Am Sonntag, 22. April, lädt der ADFC-Forchheim mit dem ADFC-Erlangen sportliche Radler zu einer Radrunde durch die obere Fränkische Schweiz ein. Gestartet wird für die landschaftlich abwechslungsreiche Tour um 9.30 Uhr am Rathausbrunnen in Forchheim. Nach Ebermannstadt und Streitberg erklimmen die Teilnehmer die bergigen Sträßchen im "Aufsesser Gäu". Mittagseinkehr ist bei Hollfeld. Zurück geht es durch das Leinleiertal über Gasseldorf nach Forchheim. Die 100 Kilometer lange Strecke ist bergig. red